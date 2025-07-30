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30 июля 2025 в 14:40

Российская ПВО уничтожила две авиабомбы ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России: силы ПВО сбили две авиабомбы ВСУ и 133 беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, средствам ПВО удалось сбить 133 украинских беспилотника самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Российские бойцы также нанесли поражение транспортной инфраструктуре ВСУ, складу робототехнических комплексов и пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 156 районах. Всего с начала спецоперации Украина потеряла 664 самолета, 283 вертолета, более 73 тысяч беспилотников и свыше 24 тысяч танков, резюмировали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили в зоне СВО новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые еще называют «стрелами смерти». Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. «Умный» боеприпас обнаруживает танк и пикирует на него с большой скоростью. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские войска расширяют зону контроля вокруг Купянска в Харьковской области. Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это происходит в рамках подготовки к взятию под контроль самого города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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