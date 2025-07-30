Российская армия применила «стрелы смерти» в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России применили в зоне СВО новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые бойцы еще называют «стрелами смерти», заявил в Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин. Он обратил внимание на кадры из-под Авдеевки, на которых видно, как российские солдаты применяют «Мотив» против украинской бронетехники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая ее, — подчеркнул Шурыгин.

Он объяснил, что «стрелы смерти» оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. «Умный» боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью. При этом кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более 10 сантиметров, добавил военэксперт.

Ранее оператор FPV-дрона Южной группировки российских войск точным ударом поразил украинский наземный беспилотник на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что ВС РФ для уничтожения роботизированной техники ВСУ затратили всего один FPV-дрон.