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30 июля 2025 в 14:09

Российская армия применила «стрелы смерти» в зоне СВО

Военэксперт Шурыгин: ВС РФ применили новые боевые элементы «Мотив» в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России применили в зоне СВО новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые бойцы еще называют «стрелами смерти», заявил в Telegram-канале военный эксперт Владислав Шурыгин. Он обратил внимание на кадры из-под Авдеевки, на которых видно, как российские солдаты применяют «Мотив» против украинской бронетехники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая ее, — подчеркнул Шурыгин.

Он объяснил, что «стрелы смерти» оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. «Умный» боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью. При этом кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более 10 сантиметров, добавил военэксперт.

Ранее оператор FPV-дрона Южной группировки российских войск точным ударом поразил украинский наземный беспилотник на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что ВС РФ для уничтожения роботизированной техники ВСУ затратили всего один FPV-дрон.

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