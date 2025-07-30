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30 июля 2025 в 07:22

Российские дроноводы точным ударом разнесли наземный беспилотник ВСУ

FPV-дрон группировки войск «Юг» уничтожил наземный беспилотник ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Оператор FPV-дрона Южной группировки российских войск поразил украинский наземный беспилотник на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости. На кадрах видно, как управляемая роботизированная тележка украинской армии выехала на выполнение боевой задачи.

Однако расчет FPV 77-го отдельного мотострелкового полка обнаружил наземный БПЛА и первым же попаданием поразил цель. По словам представителя группировки войск «Юг», ВС России для уничтожения роботизированной техники ВСУ затратили всего один FPV-дрон.

Ранее сообщалось, что расчет российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал замаскированный украинский танк в Днепропетровской области. Цель была обнаружена в районе села Новониколаевка. Танк ВСУ скрывался в лесополосе, но был выявлен с помощью воздушной разведки.

До этого стало известно, что украинские формирования испытывают нехватку беспилотников на участке фронта у Работино в Запорожской области. Согласно наблюдениям российских бойцов, противник столкнулся с нехваткой как FPV-дронов, так и разведывательных аппаратов типа Mavic.

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