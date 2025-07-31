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31 июля 2025 в 00:23

Силы ПВО сбили беспилотник над Воронежем

Гусев: силы ПВО ликвидировали один беспилотник в небе над Воронежем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем. По предварительной информации, инцидент не повлек жертв или разрушений, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — указал губернатор.

Власти региона также предупредили о сохраняющейся угрозе новых атак дронов. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и оперативно реагировать на сообщения МЧС и местных властей. Ситуация остается напряженной, власти призывают граждан сохранять бдительность.

Особую опасность представляют возможные удары по Воронежу и Лискинскому району. Однако угроза распространяется на всю территорию региона.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что также средствам ПВО удалось сбить 133 украинских беспилотника самолетного типа.

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