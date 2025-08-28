В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ В Волгоградской области поставили на паузу движение поездов из-за падения БПЛА

В Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков беспилотника, передает пресс-служба Приволжской железной дороги. Там отметили, что на фоне атаки ВСУ загорелось здание, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

Также Telegram-канал SHOT передавал, что над Севастополем прогремели взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога, работала ПВО. Жители рассказали SHOT, что около 23 часов прозвучало несколько громких хлопков в стороне Камышовой бухты. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

В ночь на 27 августа средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

До этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили 10 дронов. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксированы взрыв и пожар на крыше жилого дома.