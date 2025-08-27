«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону

Беспилотные летательные аппараты атаковали Ростовскую область, силы ПВО уничтожили уже десять дронов, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксирован взрыв и пожар на крыше жилого дома, данные о пострадавших еще не поступали.

На данный момент наши силы ПВО уничтожили десять БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе. В Ростове-на-Дону из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринском. На место выехали дежурные службы, — написал Слюсарь.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками, местные жители слышали минимум три громких звука взрывов. Незадолго до этого, как уточняется в материале, в Ростовской области была объявлена угроза атаки БПЛА.

До этого стало известно, что более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.