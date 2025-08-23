Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА

Средства ПВО сбили несколько беспилотников над тремя районами Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотные летательные аппараты атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы Ростовской области, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов в нескольких местах возникли пожары, их удалось оперативно ликвидировать. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе. Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал, — говорится в публикации.

Ранее в Волгоградской области зафиксировали массированную атаку БПЛА. Как уточнил губернатор Андрей Бочаров, один из беспилотников упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате там повреждено остекление. Кроме того, ранены три человека, включая одного ребенка.

До этого в Донецкой Народной Республике четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Макеевке мальчик 2012 года рождения пострадал при детонации взрывного устройства.

