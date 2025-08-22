Ребенок пострадал в результате удара ВСУ по ДНР Пушилин: в ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четыре человека, включая ребенка

Четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его данным, инциденты произошли в разных населенных пунктах в течение пятницы.

В Макеевке мальчик 2012 года рождения получил ранения средней тяжести от детонации взрывного устройства. Еще один мужчина пострадал аналогичным образом в Донецке.

В поселке Доля гражданское лицо было ранено в результате атаки беспилотника. В Горловке сторож медучреждения получил тяжелое ранение при обстреле из реактивных систем залпового огня.

По информации Пушилина, в течение дня ВСУ было совершено 10 атак с применением артиллерии калибров 122 мм и 155 мм, а также ударных БПЛА. В результате обстрелов повреждены 33 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры, включая школу, техникум, детские сады и медицинские центры.

Ранее Пушилин сообщал, что ВСУ для атаки на Енакиево в Донецкой Народной Республике использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. По его информации, было совершено 10 вооруженных атак. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.