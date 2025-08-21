Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 23:00

Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево

Пушилин: ВСУ атаковали Енакиево РСЗО HIMARS и ударными БПЛА

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины для атаки на Енакиево Донецкой Народной Республики использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщил в Telegram глава региона Денис Пушилин. По его информации, было совершено 10 вооруженных атак. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

В вечерний час пик ВФУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по городскому округу Енакиево, написал Пушилин.

Ранее стало известно, что удар в Енакиево пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом были обломки БПЛА. На месте работали экстренные службы.

Позже Минздрав ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по Енакиево до 21 человека. По информации Дениса Пушилина, что жертвами нападения стали минимум два человека.

Также два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам.

Денис Пушилин
ВСУ
атаки
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии
«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ
Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись
Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево
Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области
Нетаньяху согласовал план по захвату Газы
Запад уличили в попытке саботировать переговоры по Украине
Российские силы лишили ВСУ «глаз с воздуха»
В Петербурге тушат вспыхнувший прогулочный катер
Ассоциация фермеров в ЕС указала на последствия от соглашения с США
В Грузии предостерегли внешние силы от попыток устроить переворот
По ту сторону выдачи. Как я три дня работал менеджером ПВЗ Wildberries
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.