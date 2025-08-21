Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево

Вооруженные силы Украины для атаки на Енакиево Донецкой Народной Республики использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщил в Telegram глава региона Денис Пушилин. По его информации, было совершено 10 вооруженных атак. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

В вечерний час пик ВФУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по городскому округу Енакиево, — написал Пушилин.

Ранее стало известно, что удар в Енакиево пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом были обломки БПЛА. На месте работали экстренные службы.

Позже Минздрав ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по Енакиево до 21 человека. По информации Дениса Пушилина, что жертвами нападения стали минимум два человека.

Также два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам.