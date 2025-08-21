Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:28

ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево

ВСУ ударили по жилому кварталу в Енакиево

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ атаковали жилой массив в Енакиево Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС в оперативных службах. В результате удара есть погибшие. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

По жилому массиву в Енакиеве ударили с помощью беспилотников. Минимум два человека погибли, двое получили ранения, — сообщил источник.

По данным Telegram-канала «Это Енакиево!», удар пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом есть обломки БПЛА. На месте работают экстренные службы.

До этого два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, социальные объекты, заборы, транспортные средства. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба.

Ранее в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз. В результате удара погиб местный житель, еще один был доставлен в больницу.

ДНР
происшествия
ВСУ
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.