ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево

ВСУ атаковали жилой массив в Енакиево Донецкой Народной Республике, сообщили ТАСС в оперативных службах. В результате удара есть погибшие. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

По жилому массиву в Енакиеве ударили с помощью беспилотников. Минимум два человека погибли, двое получили ранения, — сообщил источник.

По данным Telegram-канала «Это Енакиево!», удар пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом есть обломки БПЛА. На месте работают экстренные службы.

До этого два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, социальные объекты, заборы, транспортные средства. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба.

Ранее в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз. В результате удара погиб местный житель, еще один был доставлен в больницу.