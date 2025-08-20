ВСУ атаковали FPV-дронами лесовоз с водителем Богомаз: мужчина погиб при ударах ВСУ по лесовозу в Брянской области

ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате удара погиб местный житель.

В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, — сказано в сообщении.

Ранее в Брянской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, обученной западными спецслужбами. В результате спецоперации трое диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны.

Вскоре ФСБ распространила видео, как задержанный в Брянской области командир украинских диверсантов признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области. Это произошло 11 сентября 2024 года. Тогда около 10 вагонов грузового поезда сошли с путей на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Белгородской области из-за диверсии.