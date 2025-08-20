Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Командир украинской ДРГ раскрыл детали совершенного под Белгородом теракта

Командир ДРГ ВСУ признался, что его группа совершила теракт под Белгородом

ФСБ распространила видео, как задержанный в Брянской области командир украинских диверсантов, планировавших теракты на объектах транспорта, признался, что его группа подорвала железнодорожный переезд в Белгородской области. На кадрах, которые публикует РИА Новости, он признается, что перед заброской на территорию РФ они проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран ЕС.

Могу сообщить, что в сентябре 2024 года моей диверсионной разведывательной группой был осуществлен подрыв железнодорожного полотна на перегоне Волоконовка — Новый Оскол Белгородской области, — сообщил он.

11 сентября 2024 года около 10 вагонов грузового поезда сошли с путей на перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Белгородской области из-за диверсии. Взрыв СВУ прогремел вечером. Предварительно, грузовой поезд, ехавший из Батайска в Старый Оскол, наехал на самодельную взрывчатку, заложенную под рельсами. По данному факту было возбуждено дело о теракте.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, обученной западными спецслужбами. В результате спецоперации трое диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны.

