20 августа 2025 в 20:20

Дроны ВСУ ранили двух человек в российском регионе

Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Один из пострадавших — военнослужащий.

В Валуйском округе в результате обстрела села Борки наш боец получил ранение. В селе Бочковка Белгородского района беспилотник атаковал частный дом. <...> Мужчина, находящийся в доме, получил ранение живота, — сказано в сообщении.

По информации Гладкова, ВСУ атаковали не только Валуйский округ и Белгородский район, но также город Шебекино, Борисовский и Волоконовский районы. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, социальные объекты, заборы, транспортные средства. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба.

До этого в Новом Осколе Белгородской области после удара БПЛА загорелся грузовой автомобиль. Огонь был оперативно ликвидирован.

Ранее в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз. В результате удара погиб местный житель, еще один был доставлен в больницу.

Вячеслав Гладков
ВСУ
атаки ВСУ
происшествия
