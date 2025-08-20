Вражеские БПЛА стали причиной мощного пожара в российском городе

Пожар произошел в Новом Осколе Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате детонации загорелся грузовой автомобиль — пожарным расчетом огонь оперативно ликвидирован.

Город Новый Оскол подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет, — написал он.

Как сообщает Telegram-канал «Новый Оскол online», первый БПЛА пытался атаковать старую нефтебазу, второй ударил по территории промышленных складов. На кадрах очевидцев видны черные клубы дыма.

Ранее в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз. В результате удара погиб местный житель, еще один был доставлен в больницу.

До этого стало известно о смерти Александра Милонова, родного брата зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова. Он служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии — одном из подразделений разведки ЛНР.