Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево Количество пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево выросло до 21 человека

Минздрав ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по Енакиево до 21 человека. Информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что жертвами нападения стали минимум два человека.

В вечерний час пик ВФУ осуществили комбинированную атаку <...> по городскому округу Енакиево. Мужчина 1975 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, — написал Пушилин.

Ранее стало известно, что удар в Енакиево пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом были обломки БПЛА. На месте работали экстренные службы.

До этого два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, социальные объекты, заборы, транспортные средства. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба.