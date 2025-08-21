Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево выросло до 21 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав ДНР сообщил об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по Енакиево до 21 человека. Информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что жертвами нападения стали минимум два человека.

В вечерний час пик ВФУ осуществили комбинированную атаку <...> по городскому округу Енакиево. Мужчина 1975 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек, — написал Пушилин.

Ранее стало известно, что удар в Енакиево пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом были обломки БПЛА. На месте работали экстренные службы.

До этого два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, социальные объекты, заборы, транспортные средства. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба.

