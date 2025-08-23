Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 03:57

Ребенок пострадал при падении БПЛА рядом с жилым домом под Волгоградом

Бочаров: три человека пострадали при атаке БПЛА на Петров Вал под Волгоградом

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По данным главы региона, ранены три человека, включая ребенка.

Один из беспилотников упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление.

По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет, — написал глава области.

Еще один инцидент произошел в Кумылженском районе, где обломки другого дрона спровоцировали возгорание сухой травы около хутора Крапцовский. Пожар был оперативно локализован, угрозы населенному пункту не возникло.

Накануне сообщалось, что силы Минобороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Как уточнил Бочаров, обошлось без пострадавших, однако из-за упавших обломков дронов на юге Волгограда возникли локальные возгорания сухой растительности, с которыми оперативно справились пожарные расчеты.

Андрей Бочаров
Волгоградская область
раненые
дети
