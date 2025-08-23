SHOT: серия взрывов раздалась в трех населенных пунктах на Кубани SHOT: взрывы прозвучали в Абинске, Ильском и Афипском под Краснодаром

Telegram-канал SHOT проинформировал о серии мощных взрывов в городе Абинск и поселках Ильский и Афипский Краснодарского края. По предварительным данным канала, громкие звуки были связаны с работой систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей написал о примерно десяти взрывах. Источники канала добавили, что они были слышны прямо над населенными пунктами.

Очевидцы в беседе с SHOT отметили, что от громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации и ощущалась вибрация в жилых домах. Также авторам канала поступали сообщения о звуках пролета беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

В настоящее время официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует. Соответствующие службы проверяют сообщения о происшествии и оценивают обстановку в указанных населенных пунктах. Ситуация остается на контроле местных властей и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецкой Народной Республики. Инциденты произошли в разных населенных пунктах в течение пятницы.