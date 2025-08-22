Волгоград подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, пострадавших нет.

Минобороны РФ его данные не комментировало. Бочаров отметил, что из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на юге Волгограда возникли пожары.

В районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет, — проинформировал Бочаров.

Аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин) ранее временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили каналу, что на юге города по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают системы противовоздушной обороны. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.