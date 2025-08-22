Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 04:59

Волгоград подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Бочаров: ПВО отражает массированную атаку дронов ВСУ на Волгоград

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, пострадавших нет.

Минобороны РФ его данные не комментировало. Бочаров отметил, что из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на юге Волгограда возникли пожары.

В районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет, — проинформировал Бочаров.

Аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин) ранее временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили каналу, что на юге города по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают системы противовоздушной обороны. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Волгоград
пожары
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Цех сборки дронов ВСУ поразили в Запорожье
Полиция раскрыла, почему Сырский не сможет навестить в РФ болеющего отца
Психолог объяснила, как перестать винить себя за отпуск
Россиянам назвали частую причину хронической усталости осенью
Волгоград подвергся массированной атаке дронов ВСУ
«Рванули к нашим»: озвучено, на что готовы солдаты ВСУ ради плена
Порчи экстрасенсов, слова о Зеленском, алкоголь: где сейчас Башаров
В Самаре и Калуге ввели ограничения на полеты
Роспотребнадзор озвучил, какие прививки нужны перед первым классом
Оборонявшие приграничье России от ВСУ бойцы получат новый статус
В ОП назвали причины, по которым водителям разрешается выезжать на обочину
Сенатор Грэм пригрозил наделить Россию статусом «спонсора терроризма»
«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории
Раскрыты данные о пенсиях госслужащих в России
«Словоблудие»: Рогов оценил слова Ермака об отказе уступать территории РФ
Клинтон намеревался «впустить» Россию в НАТО
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с праздником
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.