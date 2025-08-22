Два российских аэропорта временно закрыли небо

Аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин) временно прекратили работу, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, они временно не принимают и не выпускают самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили каналу, что на юге города по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают системы противовоздушной обороны.

Последний раз в аэропортах Астрахани и Волгограда временные ограничения на полеты вводились 16 августа. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

До этого аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.