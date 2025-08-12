Российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы

Международный аэропорт Саратова Гагарин временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Ранее вечером в международном аэропорту Калуги были на два часа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Артем Кореняко объяснял, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности перелетов.

В тот же день в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

Тем временем на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в город-курорт. Кроме того, ограничения вводили в аэропорту Геленджика.