Названо число ушедших на запасные аэродромы вместо Сочи самолетов Росавиация: 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

В период действия временных ограничений на запасные аэродромы сели 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже сняты.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого Кореняко заявил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Как объяснил представитель Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе ПВО в Сочи на фоне атаки украинских БПЛА. Он призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности.