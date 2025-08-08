Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:54

Названо число ушедших на запасные аэродромы вместо Сочи самолетов

Росавиация: 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период действия временных ограничений на запасные аэродромы сели 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже сняты.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, — сказано в сообщении.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого Кореняко заявил о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Как объяснил представитель Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе ПВО в Сочи на фоне атаки украинских БПЛА. Он призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности.

Сочи
самолеты
аэропорты
ограничения
