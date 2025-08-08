Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы

Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы Росавиация: работа аэропорта Калуги ограничена

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

8 августа в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

В этот же день в аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения. Артем Кореняко пояснил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.