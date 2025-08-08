Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В аэропорту российского города введены временные ограничения

Росавиация: Саратов временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты. Аэропорт возобновил работу спустя примерно 5,5 часа.

До этого в аэропорту Пулково произошел технический сбой в управлении багажной системы. По данным пресс-службы воздушной гавани, неполадка коснулась около 20 рейсов. Представители аэропорта отметили, что весь утерянный багаж отправят в аэропорты назначения ближайшими рейсами. В случае неприбытия вещей пассажирам посоветовали обращаться в розыск багажа в аэропорту назначения.

В конце июля регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска в Сахалинской области отменены. Причиной стали опасения по поводу возможного подтопления взлетно-посадочной полосы после нескольких волн цунами.

