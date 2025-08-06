Часть пассажиров улетела без багажа из-за сбоя в системе Пулково

В аэропорту Пулково произошел технический сбой в управлении багажной системы, сообщила пресс-служба воздушной гавани. По ее данным, неполадка коснулась около 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа.

Некоторые пассажиры могут столкнуться с неприбытием багажа в аэропорты назначения. Сбой коснулся порядка 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа. Представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для отправки багажа в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Представители аэропорта отметили, что весь утерянный багаж отправят в аэропорты назначения ближайшими рейсами. В случае неприбытия вещей пассажирам советуют обращаться в розыск багажа в аэропорту назначения.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге к вылету готовят первый рейс в аэропорт Геленджика. Пассажиры в настоящее время ожидают путешествия к берегу Черного моря, которое займет несколько часов. Отмечается, что в Геленджик уже отправляются самолеты из Москвы.