25 ноября 2025 в 15:29

Юрист объяснил, что делать при потере багажа

Юрист Углов: при потере багажа необходимо оформить заявление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
При потере багажа необходимо обратиться к представителю авиаперевозчика и подать официальное заявление, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт юридической компании Степан Углов. Он отметил, что после этого начнется официальный розыск.

Подготовьте паспорт, авиабилет, посадочный талон и багажную квитанцию. Уточните, какие документы сохранить для получения багажа или подачи претензии, — посоветовал Углов.

Юрист также рассказал, что, если багаж не был доставлен из-за границы, потребуется обязательное заполнение пассажирской таможенной декларации в двух экземплярах. По его словам, перевозчик обязан осуществлять поиск багажа в течение 21 дня с момента подачи заявления.

Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов рассказал, что перед сдачей багажа в аэропорту лучше задекларировать все дорогие вещи. Он отметил, что лучше заранее ознакомиться с правилами конкретного перевозчика.

