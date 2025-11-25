День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:31

Россиянин пытался пронести в багаже крокодилью голову

В Уфе таможенники остановили в аэропорту мужчину с головой крокодила в багаже

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
При прибытии рейса из Вьетнама в уфимский аэропорт сотрудники таможни обнаружили в багаже одного из пассажиров чучело головы крокодила, сообщили Приволжском таможенном управлении ФТС России. Мужчина пересекал зону зеленого коридора, не имея при себе документов, подтверждающих покупку дериватива или разрешение на его ввоз.

Голову крокодила отправили на экспертизу, чтобы определить, относится ли чучело к исчезающим видам рептилий согласно Конвенции СИТЕС. По результатам исследования будет принято процессуальное решение.

Ранее в Челябинске сотрудники таможни в аэропорту обнаружили предмет, похожий на кастет, в ручной клади пассажирки, прибывшей из Турции. Экспертиза подтвердила, что это холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Теперь женщине может грозить штраф.

До этого в турецкой Аланье россиянка не смогла пройти таможенный контроль из-за одного жеста. Девушка держала загранпаспорт во рту и когда подошла ее очередь на досмотр, сотрудники таможни отказались проверять документы. Несмотря на попытки пройти контроль в другой очереди, ее также ждал отказ. Сотрудники таможни изучили записи с камер и провели беседу с туристкой, вынеся ей предупреждение за неуважительное отношение к государственному символу.

