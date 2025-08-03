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03 августа 2025 в 10:56

В аэропорту Петербурга готовятся к первому рейсу на один популярный курорт

Петербургский аэропорт готовит к вылету первый рейс в Геленджик

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Санкт-Петербурге к вылету готовят первый рейс в аэропорт Геленджика, передает РЕН ТВ. Пассажиры с предвкушением ожидают путешествия к берегу Черного моря, которое займет несколько часов.

Я не знала, что это первый рейс, честно говоря. Я смотрела до этого, но прямых не было. Мне повезло, — приводит издание слова пассажирки Екатерины Бутылиной.

Отмечается, что в Геленджик уже отправляются самолеты из Москвы. Для Петербурга же такой рейс стал первым — на него уже открыли регистрацию. Также в скором времени на популярный курорт можно будет улететь из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Всего планируется порядка 10 рейсов в день.

Билеты на первый рейс из Санкт-Петербурга разлетелись мгновенно: курорт оказался популярен среди жителей Северной столицы. Теперь пассажиры ожидают, когда окажутся на побережье теплого Черного моря.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что стоимость авиабилетов до Геленджика скорректируется с введением дополнительных рейсов. Пока во вновь открывшийся аэропорт Геленджика можно долететь самолетами «Аэрофлота».

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