Стало известно, подешевеют ли авиабилеты в Геленджик Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин: цены на авиабилеты до Геленджика выровняются

Стоимость авиабилетов до Геленджика скорректируется с введением дополнительных рейсов, таким мнением с NEWS.ru поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Во вновь открывшийся аэропорт Геленджика можно долететь самолетами «Аэрофлота». Билеты стоят порядка 15 тысяч рублей в одну сторону.

Долететь сейчас, конечно, в Сочи дешевле. Со временем будут дополнительные рейсы [в Геленджик], вот S7, «Уральские авиалинии» и ряд других компаний заявились на геленджикский аэропорт. Так что, думаю, и там цены немножко выровняются, — уверен эксперт.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила NEWS.ru, что цены в курортных городах Краснодарского края примерно одинаковые. Однако, по ее словам, Сочи — более раскрученный курорт, он круглогодичный и там больше туристов, открываются рестораны московских владельцев. Поэтому цены там могут отличаться, отметила эксперт.

Эксперт указала, что, если хочется отдохнуть бюджетно, лучше ехать в Геленджик. На этом курорте за небольшие деньги можно снять хорошую квартиру со свежим ремонтом, пояснила она.