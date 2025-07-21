Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 14:22

Стало известно, подешевеют ли авиабилеты в Геленджик

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин: цены на авиабилеты до Геленджика выровняются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость авиабилетов до Геленджика скорректируется с введением дополнительных рейсов, таким мнением с NEWS.ru поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Во вновь открывшийся аэропорт Геленджика можно долететь самолетами «Аэрофлота». Билеты стоят порядка 15 тысяч рублей в одну сторону.

Долететь сейчас, конечно, в Сочи дешевле. Со временем будут дополнительные рейсы [в Геленджик], вот S7, «Уральские авиалинии» и ряд других компаний заявились на геленджикский аэропорт. Так что, думаю, и там цены немножко выровняются, — уверен эксперт.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила NEWS.ru, что цены в курортных городах Краснодарского края примерно одинаковые. Однако, по ее словам, Сочи — более раскрученный курорт, он круглогодичный и там больше туристов, открываются рестораны московских владельцев. Поэтому цены там могут отличаться, отметила эксперт.

Эксперт указала, что, если хочется отдохнуть бюджетно, лучше ехать в Геленджик. На этом курорте за небольшие деньги можно снять хорошую квартиру со свежим ремонтом, пояснила она.

Геленджик
аэропорты
цены
авиабилеты
РСТ
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владелице ювелирного дома дали срок за мошенничество
Садовод рассказал, можно ли сажать картошку во второй половине июля
«Пока не исчерпались»: военэксперт раскрыл, когда ждать крах Зеленского
Стало известно, какая страна в ЕС поставила Украине средств ПВО на $200 млн
Кассир потратила $2,4 млн компании на роскошную жизнь
Проверка на цвет и мягкость: как выбрать спелое и вкусное авокадо
«Тяжелое решение»: депутат о последствиях 50-дневной накачки оружием ВСУ
Как малый и средний бизнес работает с крупными поставщиками металла
Раскрыто число погибших при крушении самолета на здание с детьми
Путин установил минимальный коэффициент рождаемости на одну россиянку
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота
В России призвали переводить работников на удаленку из-за аномальных ливней
Венгрия обсудила с Россией и Сербией новый нефтепровод
ФСБ задержала главу одного российского банка
На Западе оценили эффективность ударов российских БПЛА по Украине
Ароматная абрикосовая наливка: готовим дома без лишней химии
Зарубежным судам станет сложнее зайти в морские порты России
Стоматолог отравил жену ради денег и попросил дочь сделать алиби через ИИ
На Украине могут появиться мобильные ТЦК
Адвокат ответил, накажут ли сотрудника за опоздание из-за непогоды
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.