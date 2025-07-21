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21 июля 2025 в 13:57

Турэксперт сравнила цены в Сочи и Геленджике

Турэксперт Ансталь заявила, что для бюджетного отдыха лучше ехать в Геленджик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Цены в курортных городах Краснодарского края примерно одинаковые, таким мнением с NEWS.ru поделилась турэксперт Наталия Ансталь. Однако, по ее словам, Сочи — более раскрученный курорт, он круглогодичный и там больше туристов, открываются рестораны московских владельцев. Поэтому цены в городе могут отличаться, отметила эксперт.

Сезонность в Геленджике более явная. Соответственно, в Сочи больше туристов и цены в любом случае выше. В Сочи больше брендовых известных ресторанов, понятное дело, что кафешки, столовки тоже есть, как и в Геленджике, но при этом там все-таки пул именно ресторанной сети больше, открываются всевозможные кафешки и рестораны от бренд-шефов московских. Поэтому цена в любом случае выше. Ну такси, конечно же, тоже будет подороже, — пояснила эксперт.

По ее словам, если хочется отдохнуть бюджетно, лучше ехать в Геленджик. Эксперт отметила, что на этом курорте за небольшие деньги можно снять хорошую квартиру со свежим ремонтом.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил NEWS.ru, что уровень цен на отдых в Геленджике останется прежним после возобновления работы аэропорта. Он пояснил, что прирост туристов после открытия воздушной гавани не будет существенным.

Сочи
Геленджик
отдых
туризм
цены
Анна Акимова
А. Акимова
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