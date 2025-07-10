Стало известно, вырастут ли цены в Геленджике после открытия аэропорта Вице-президент АТА Мкртчян: после открытия аэропорта Геленджика цены не вырастут

Уровень цен на отдых в Геленджике останется прежним после возобновления работы аэропорта, таким мнением с NEWS.ru поделился вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он пояснил, что прирост туристов после открытия воздушной гавани не будет существенным.

Геленджик даже не почувствует. Приедет лишних 300 человек, 400, которые могли приехать поездом или автомобилем, а прилетят на самолете, — сказал Мкртчян.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 18 июля возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в открывшийся аэропорт Геленджика. Полеты будут выполнять на самолетах Airbus A320 с салонами двух классов — эконом и бизнес. Первый рейс отправится из столицы 18 июля, затем полеты запланированы на 20-е и 23-е числа. С 25 июля они станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания добавит второй рейс, который с 8 августа по середину сентября также будет выполняться каждый день.

Стоимость билета экономкласса из Москвы начинается от 15 тысяч рублей с пересадкой. Билеты на прямые рейсы с багажом на сервисе «Авиасейлс» на 18 июля стоят 62 тысячи рублей в одну сторону на человека. При этом в начале августа стоимость билета с багажом уже всего чуть выше 21 тысячи рублей.