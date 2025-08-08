Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 23:55

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Самолет-разведчик RC-135V Самолет-разведчик RC-135V Фото: Shutterstock/FOTODOM

В международном аэропорту Калуга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По данным онлайн-табло, из калужского аэропорта уже вылетели все запланированные на пятницу рейсы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска ожидали своих рейсов, которые задержались из-за позднего прибытия самолетов. Так, в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина были задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, вылета ожидали более 430 пассажиров.

Также до этого в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. Из-за неполадок были вынужденные корректировки расписания рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Пассажиров призывали следить за информацией на онлайн-табло на сайте компании, за табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.

Калуга
аэропорты
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Хуситы ударили дронами по объектам в Израиле
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.