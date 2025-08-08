Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

В международном аэропорту Калуга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По данным онлайн-табло, из калужского аэропорта уже вылетели все запланированные на пятницу рейсы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска ожидали своих рейсов, которые задержались из-за позднего прибытия самолетов. Так, в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина были задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, вылета ожидали более 430 пассажиров.

Также до этого в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. Из-за неполадок были вынужденные корректировки расписания рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Пассажиров призывали следить за информацией на онлайн-табло на сайте компании, за табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.