Крупнейшая авиакомпании России столкнулась с масштабным сбоем

Сбой в работе информационных систем произошел в «Аэрофлоте», сообщили в пресс-службе российской авиакомпании. Там отметили, что из-за неполадок возможны вынужденные корректировки расписания рейсов, в том числе путем переноса и отмены.

В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, — подчеркнули представители компании.

Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло на сайте компании, за табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту. Специалисты уже работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и восстановления штатной работы сервисов, резюмировали в «Аэрофлоте».

Ранее в калининградском аэропорту Храброво отменили шесть рейсов и задержали более 50. Ограничения коснулись как вылетов, так и прибытия самолетов, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов. Уточняется, что перебои в расписании были вызваны временными ограничениями на использование воздушного пространства, в частности над Пулково.