В Калининграде задержали десятки авиарейсов В аэропорту Храброво отменили шесть рейсов и задержали более 50

В калининградском аэропорту Храброво днем 27 июля отменили шесть рейсов и задержали более 50, следует из данных онлайн-табло. Ограничения коснулись как вылетов, так и прилетов, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что перебои в расписании вызваны временными ограничениями на использование воздушного пространства, в частности над Пулково в Санкт-Петербурге. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

По данным табло, среди задержанных на вылет — 17 рейсов, направлявшихся в Киров, Москву и Петербург. На прилет были задержаны 37 рейсов, включая маршруты из Волгограда, Кирова, Москвы и Петербурга. Пассажирам напомнили о необходимости проверять актуальное расписание в кол-центре или на сайте аэропорта.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Как пояснил представитель ведомства Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Подробности не уточнялись.