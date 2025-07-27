Работу двух российских аэропортов подкорректировали

Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. Такие меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, пояснил он.

Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

До этого появилась информация, что российские пассажиры массово жалуются на новые правила перевоза багажа у турецкой авиакомпании Turkish Airlines, из-за которых возврата своих вещей приходится ждать от суток до пяти дней. Это может быть связано с задержками и переносами в российских аэропортах.

Тем временем в международном аэропорту Денвера произошел пожар на борту самолета Boeing 737 MAX 8 перед вылетом в Майами. Возгорание началось до взлета и, предположительно, было связано с проблемами в системе шасси. В результате инцидента все 173 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались. Шесть человек обратились за медицинской помощью.