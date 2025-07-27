Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 04:35

Работу двух российских аэропортов подкорректировали

Росавиация: аэропорты Пскова и Нижнего Новгорода стали работать с ограничениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. Такие меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, пояснил он.

Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

До этого появилась информация, что российские пассажиры массово жалуются на новые правила перевоза багажа у турецкой авиакомпании Turkish Airlines, из-за которых возврата своих вещей приходится ждать от суток до пяти дней. Это может быть связано с задержками и переносами в российских аэропортах.

Тем временем в международном аэропорту Денвера произошел пожар на борту самолета Boeing 737 MAX 8 перед вылетом в Майами. Возгорание началось до взлета и, предположительно, было связано с проблемами в системе шасси. В результате инцидента все 173 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

Росавиация
аэропорты
Нижний Новгород
Псков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио рассказал, сколько еще Трамп готов терпеть конфликт на Украине
В Армении запланировали демонтаж и перенос памятника участникам ВОВ
Клубника — все. Что посадить на грядке после нее? Советы садоводов
Российский военный нашел способ быстро остановить бронегруппу ВСУ
Опубликованы кадры с соревнований, где умер московский пловец
Работу двух российских аэропортов подкорректировали
Стало известно, зачем Стармер встретился с Трампом
Россиянин одержал безоговорочную победу над соперником на турнире UFC
Экономист назвал выгодный для России курс рубля к доллару
ЦАХАЛ забросала сектор Газа мукой и сахаром
Пассажирский самолет вспыхнул в международном аэропорту
Посетитель супермаркета устроил кровавую бойню, ранив 11 человек
Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при одном условии
В США раскрыли, чего стоила Зеленскому выходка с НАБУ
Удар током зацепера остановил «Сапсан», следующий из Петербурга в Москву
ВСУ провалили попытку атаки на Смоленскую область
Одно действие Зеленского привело Великобританию в бешенство
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 июля, полынь не сдает позиций
Водителя зажало в салоне после ДТП в центре Москвы
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.