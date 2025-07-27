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27 июля 2025 в 04:07

Пассажирский самолет вспыхнул в международном аэропорту

Пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту Денвера

Самолет авиакомпании Air India Самолет авиакомпании Air India Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В международном аэропорту Денвера произошел пожар на борту самолета Boeing 737 MAX 8 перед вылетом в Майами, передает CBS News. Возгорание началось до взлета и, предположительно, было связано с проблемами в системе шасси.

В результате инцидента все 173 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались. Шесть человек обратились за медицинской помощью: пятерых осмотрели на месте, одного пациента с незначительными травмами госпитализировали. Пожар вызвал серьезные задержки — в аэропорту отменили или отложили 87 рейсов, многие из которых до сих пор не вылетели.

Тем временем стало известно, что бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для проведения расшифровки. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вскоре приступят к анализу данных с устройств.

Также сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

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