Пассажирский самолет вспыхнул в международном аэропорту

В международном аэропорту Денвера произошел пожар на борту самолета Boeing 737 MAX 8 перед вылетом в Майами, передает CBS News. Возгорание началось до взлета и, предположительно, было связано с проблемами в системе шасси.

В результате инцидента все 173 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались. Шесть человек обратились за медицинской помощью: пятерых осмотрели на месте, одного пациента с незначительными травмами госпитализировали. Пожар вызвал серьезные задержки — в аэропорту отменили или отложили 87 рейсов, многие из которых до сих пор не вылетели.

Тем временем стало известно, что бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для проведения расшифровки. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вскоре приступят к анализу данных с устройств.

Также сообщалось, что более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.