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25 июля 2025 в 23:49

Бортовые самописцы рухнувшего Ан-24 доставили в Москву для расшифровки

Бортовые самописцы Бортовые самописцы Фото: NTSB/flickr.com

Бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для проведения расшифровки, сообщила пресс-служба Росавиации. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вскоре приступят к анализу данных с устройств.

В работе комиссии принимают участие также эксперты Росавиации. Рассмотрение информации, полученной с самописцев, поможет установить причины авиационного происшествия.

Самолет Ан-24 выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети.

В аэропорту Тында отметили, что самолет внезапно пропал с радаров, а в момент захода на посадку были дождь и облачность. Также отмечается, что Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета. Диспетчерская служба предприняла попытки установить контакт с самолетом, однако все они оказались безуспешными.

Ранее источник сообщил, что, по предварительным данным, авиакатастрофа в Приамурье произошла в результате ошибки экипажа Ан-24. Пилоты могли задеть одну из сопок во время захода на посадку в сложных метеорологических условиях.

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