«Низко земля»: самописец записал речевую информацию перед крушением Ан-24 МАК опубликовал речевую информацию, записанную перед крушением Ан-24 под Тындой

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительные данные расшифровки записей речевого самописца самолета Ан-24, потерпевшего крушение под Тындой. Согласно отчету, последней зафиксированной информацией стали сигналы системы раннего предупреждения о приближении к земле.

В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…„. В 12:56:44 – окончание записи звукового самописца, — указано в сообщении.

После этого, начиная с 12:58:38, диспетчер неоднократно пытался вызвать экипаж по радио, однако ответа получено не было. Данная информация является ключевой для понимания хронологии событий, предшествовавших катастрофе.

Система раннего предупреждения о приближении к земле (СРППЗ) предназначена для автоматического оповещения экипажа о критически малой высоте полета. Прерывание записи на слове „земл...“ свидетельствует о внезапном прекращении работы самописца, что соответствует моменту катастрофы. Специалисты продолжают анализ всех доступных данных для установления точных причин происшествия.

Ранее сообщалось, что МАК обнародовал промежуточные результаты расследования авиационного происшествия. Документ содержит фактическую информацию, полученную комиссией на текущем этапе работы.