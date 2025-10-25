Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:00

Из воды достали бортовые самописцы после крушения самолета в Гонконге

Грузовой самолет, потерпевший крушение в Гонконге Грузовой самолет, потерпевший крушение в Гонконге Фото: MAY JAMES/EPA/ТАСС

Поисковая команда в Гонконге извлекла из воды черные ящики грузового самолета, который потерпел крушение 20 октября, передает China Daily. Накануне спасатели вытащили из моря хвостовую часть судна.

По словам экспертов, для последующей обработки информации с бортовых самописцев потребуется время. Местные власти планируют опубликовать отчет о расследовании в ближайший месяц.

Ранее стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 при посадке в Гонконге выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек. Борт частично оказался в воде, экипаж не пострадал.

Также самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого стало известно, что самолет Superjet, совершавший рейс из Минеральных Вод в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту вылета. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

