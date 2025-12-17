Новый год-2026
17 декабря 2025 в 08:07

Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге

Фото: Daniel Lai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Три человека пострадали при крупном пожаре в высотке в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post. При этом спасатели эвакуировали более 100 жильцов. На настоящий момент огонь потушили.

Как отметило издание, пожар мог вспыхнуть из-за зажженных благовоний. Всех раненых госпитализировали, на месте ЧП работает полиция.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в жилом комплексе в Гонконге, унесший жизни не менее 160 человек, нанес ущерб на сумму более $642 млн (51,1 млрд рублей). В расчетный урон не были включены убытки от отмены мероприятий в городе в связи с траурными акциями. По последним данным, пожар полностью уничтожил 1736 квартир со всем находившимся в них имуществом.

До этого стало известно, что гонконгская полиция задержала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court по подозрению в непреднамеренном убийстве. Среди арестованных есть генеральный подрядчик. Также сообщалось, что семьи жертв трагедии в Гонконге получат компенсацию в размере $25,7 тыс. (2 млн рублей).

Китай
Гонконг
пожары
пострадавшие
спасатели
