В КНР начались аресты после самого смертоносного пожара в истории Гонконга

Гонконгская полиция арестовала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court, передает агентство «Синьхуа». По его данным, задержанных подозревают в непреднамеренном убийстве.

Полиция арестовала 13 человек по обвинению в непреднамеренном убийстве. Расследование продолжается, не исключено, что арестованных будет больше, — заявили власти города.

Как пишет South China Morning Post, среди задержанных числятся генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, занимавшейся установкой строительных лесов. По данным предварительного расследования, несколько фигурантов закупили 2300 рулонов защитной сетки, не соответствующей нормам пожарной безопасности. Она предназначалась для обмотки строительных лесов. Ее цена почти вдвое ниже стоимости огнестойкого материала.

Ранее сообщалось, что семьи жертв крупного пожара в жилищном комплексе в Гонконге получат компенсацию в размере $25,7 тыс. (2 млн рублей). По последним данным, в результате трагедии погибли 128 человек, 79 пострадали.