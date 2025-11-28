Семьям погибших при крупном пожаре в Гонконге выплатят компенсации

Семьи жертв крупного пожара в жилищном комплексе в Гонконге получат компенсацию в размере $25,7 тыс. (2 млн рублей), сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). По последним данным, в результате трагедии погибли 128 человек, 79 пострадали.
Семьям всех погибших в пожаре <…> будет выплачена компенсация в размере $25,7 тыс., — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.
В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования родственникам погибших. Она заявила об отсутствии российских граждан среди пострадавших, при этом консульство продолжает следить за ситуацией.
До этого в префектуре Оита на юго-западе Японии возник крупный пожар, который экстренные службы не могли полностью потушить неделю. Огонь уничтожил 170 строений, погиб один человек, а 108 жителей были вынуждены эвакуироваться.