Семьям погибших при крупном пожаре в Гонконге выплатят компенсации

Гонконг, Китай: Парамедики и врачи осматривают тело в мешке для погибших недалеко от места крупного пожара, охватившего несколько жилых зданий в здании суда Ван Фук в Гонконге

Семьям погибших при крупном пожаре в Гонконге выплатят компенсации CCTV: семьи жертв пожара в Гонконге получат компенсацию в размере $25,7 тысячи

Семьи жертв крупного пожара в жилищном комплексе в Гонконге получат компенсацию в размере $25,7 тыс. (2 млн рублей), сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). По последним данным, в результате трагедии погибли 128 человек, 79 пострадали.

Семьям всех погибших в пожаре <…> будет выплачена компенсация в размере $25,7 тыс., — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования родственникам погибших. Она заявила об отсутствии российских граждан среди пострадавших, при этом консульство продолжает следить за ситуацией.

До этого в префектуре Оита на юго-западе Японии возник крупный пожар, который экстренные службы не могли полностью потушить неделю. Огонь уничтожил 170 строений, погиб один человек, а 108 жителей были вынуждены эвакуироваться.