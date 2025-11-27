Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за пожара в Гонконге

Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге, соответствующая телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. В обращении лидер РФ просит передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших.

Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сказано в документе.

Ранее СМИ писали, что число жертв масштабного пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 75 человек, включая одного пожарного, участвовавшего в ликвидации возгорания. Количество пострадавших составило 76 человек, из них 11 сотрудников пожарной службы. Возгорание произошло в высотных зданиях Wang Fuk Court и быстро охватило несколько строений. Согласно данным расследования, причиной пожара стали бамбуковые строительные леса, установленные в рамках программы реновации жилого комплекса.

Представитель МИД России Мария Захарова до этого выражала соболезнования родственникам погибших. Она уточнила информацию об отсутствии российских граждан среди пострадавших, при этом консульство продолжает отслеживать развитие ситуации.