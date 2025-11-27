В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге SCMP: число жертв пожара в Гонконге достигло 75 человек

Количество погибших в результате мощного пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 75 человек, сообщает газета South China Morning Post. Среди жертв трагедии числится один пожарный, принимавший участие в тушении возгорания.

Погибли 75 человек, включая пожарного, — сказано в сообщении.

По последней информации, количество пострадавших в инциденте достигло 76 человек, включая 11 сотрудников пожарной службы. Возгорание произошло в высотных зданиях ЖК Wang Fuk Court в среду и быстро распространилось на несколько строений. Как установило расследование, источником пожара стали бамбуковые строительные леса, установленные в рамках программы реновации данного жилого комплекса.

Ранее SCMP сообщала, что число погибших при пожаре составляло 65 человек. По данным газеты, еще около 280 человек числятся пропавшими без вести.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семьям погибших при пожаре. Дипломат уточнила, что среди пострадавших нет российских граждан. Тем не менее консульство продолжает мониторить ситуацию.