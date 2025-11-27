День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:05

В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге

SCMP: число жертв пожара в Гонконге достигло 75 человек

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Количество погибших в результате мощного пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 75 человек, сообщает газета South China Morning Post. Среди жертв трагедии числится один пожарный, принимавший участие в тушении возгорания.

Погибли 75 человек, включая пожарного, — сказано в сообщении.

По последней информации, количество пострадавших в инциденте достигло 76 человек, включая 11 сотрудников пожарной службы. Возгорание произошло в высотных зданиях ЖК Wang Fuk Court в среду и быстро распространилось на несколько строений. Как установило расследование, источником пожара стали бамбуковые строительные леса, установленные в рамках программы реновации данного жилого комплекса.

Ранее SCMP сообщала, что число погибших при пожаре составляло 65 человек. По данным газеты, еще около 280 человек числятся пропавшими без вести.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семьям погибших при пожаре. Дипломат уточнила, что среди пострадавших нет российских граждан. Тем не менее консульство продолжает мониторить ситуацию.

Китай
Гонконг
пожары
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.