Число жертв пожара в Гонконге резко выросло SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 65 человек

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 65, сообщает South China Morning Post. По данным газеты, в больницах остаются 70 человек, еще около 280 числятся пропавшими без вести.

Число погибших возросло с 55 до 65, число раненых возросло до 70, — говорится в публикации.

По данным источника, огонь вспыхнул на бамбуковых строительных лесах, установленных вокруг домов в рамках реновации комплекса Wang Fuk Court, и затем перекинулся на несколько зданий. Власти заявили о необычно быстром распространении пожара и начали уголовное расследование. Сейчас по подозрению в непредумышленном убийстве арестованы три человека.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семьям погибших при пожаре. Дипломат уточнила, что среди пострадавших нет российских граждан. Тем не менее консульство продолжает мониторить ситуацию.

До этого в Солнечногорске произошел пожар в двухэтажном здании на Цветочной улице, где располагаются ресторан «Роза Ветров» и офисы. С площади 750 квадратных метров эвакуировали 15 человек. Обошлось без пострадавших.