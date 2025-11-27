День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:01

Число жертв пожара в Гонконге резко выросло

SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 65 человек

Последствия пожара в здании в Гонконге Последствия пожара в здании в Гонконге Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 65, сообщает South China Morning Post. По данным газеты, в больницах остаются 70 человек, еще около 280 числятся пропавшими без вести.

Число погибших возросло с 55 до 65, число раненых возросло до 70, — говорится в публикации.

По данным источника, огонь вспыхнул на бамбуковых строительных лесах, установленных вокруг домов в рамках реновации комплекса Wang Fuk Court, и затем перекинулся на несколько зданий. Власти заявили о необычно быстром распространении пожара и начали уголовное расследование. Сейчас по подозрению в непредумышленном убийстве арестованы три человека.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокие соболезнования семьям погибших при пожаре. Дипломат уточнила, что среди пострадавших нет российских граждан. Тем не менее консульство продолжает мониторить ситуацию.

До этого в Солнечногорске произошел пожар в двухэтажном здании на Цветочной улице, где располагаются ресторан «Роза Ветров» и офисы. С площади 750 квадратных метров эвакуировали 15 человек. Обошлось без пострадавших.

Гонконг
пожары
Китай
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Радионова и Кучаев поделились с подписчиками важной новостью
В Петербурге житель Девяткино ударил ножом грузчика-мигранта
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.