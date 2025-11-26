День матери
26 ноября 2025 в 20:28

В МЧС сообщили о масштабном пожаре в подмосковном ресторане

В Солнечногорске вспыхнуло здание с рестораном «Роза Ветров»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Солнечногорске произошел пожар в двухэтажном здании на Цветочной улице площадью 750 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Из горящего здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Согласно имеющейся информации, в этом здании располагается ресторан «Роза Ветров».

В деревне Голубое городского округа Солнечногорск горит кровля двухэтажного здания на площади 750 кв м. Проведена эвакуация 15 человек. Предварительно, пострадавших нет. На первом этаже здания расположен ресторан, на втором — офисы, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что площадь возгорания в цехе по выпуску стеновых панелей достигла 4,8 тыс. квадратных метров. Интенсивное распространение огня связано со значительным объемом горючих материалов в помещении, сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в садоводческом товариществе под Санкт-Петербургом в результате пожара полностью сгорел жилой дом, жертвами стали 48-летняя женщина и двое детей младшего возраста. Находившийся в этот момент на работе глава семейства Алексей К. не успел оказать помощь близким.

рестораны
Подмосковье
пожары
МЧС
