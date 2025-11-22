Житель Ленобласти не успел спасти жену и детей из ужасного пожара

Житель Ленобласти не успел спасти жену и детей из ужасного пожара В садоводстве под Петербургом при пожаре погибли женщина и двое детей

В садоводстве под Санкт-Петербургом при пожаре был полностью уничтожен жилой дом, в котором погибли 48-летняя женщина и двое маленьких детей, сообщает KP.RU. Глава семьи, Алексей К., работавший в это время, не успел помочь родным.

Здание считалось надежным, а для отопления в холода использовали печь. Причины возгорания пока не установлены, но мужчина исключает версию с умышленными действиями. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сам Алексей, потерявший всех близких, заявил, что не станет обращаться за материальной поддержкой.

Ранее глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге. Жертвами инцидента стали 36-летняя женщина и двое детей в возрасте шести и трех лет.

Кроме того, столичный главк МЧС сообщил о возгорании в центре Москвы. По данным ведомства, на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице горели строительные материалы. На месте происхождения работали 47 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.