Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 09:57

Житель Ленобласти не успел спасти жену и детей из ужасного пожара

В садоводстве под Петербургом при пожаре погибли женщина и двое детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В садоводстве под Санкт-Петербургом при пожаре был полностью уничтожен жилой дом, в котором погибли 48-летняя женщина и двое маленьких детей, сообщает KP.RU. Глава семьи, Алексей К., работавший в это время, не успел помочь родным.

Здание считалось надежным, а для отопления в холода использовали печь. Причины возгорания пока не установлены, но мужчина исключает версию с умышленными действиями. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сам Алексей, потерявший всех близких, заявил, что не станет обращаться за материальной поддержкой.

Ранее глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге. Жертвами инцидента стали 36-летняя женщина и двое детей в возрасте шести и трех лет.

Кроме того, столичный главк МЧС сообщил о возгорании в центре Москвы. По данным ведомства, на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице горели строительные материалы. На месте происхождения работали 47 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

Ленобласть
пожары
смерти
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России совершили сокрушительный налет на авиабазу ВСУ под Сумами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 ноября: где сбои в России
Disney сохранил товарные знаки в России
«В плохом положении»: военный министр из США раскрыл правду об Украине
«Господь лишил их разума»: в ГД высказались о воровстве активов в ЕС
В Москве прошло вручение Стипендии имени Анатолия Лысенко
Ремонт трубы в российском городе обернулся чрезвычайной ситуацией
Посол уличил Британию в желании добиться поражения России
Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка
В МВД раскрыли, как чаще всего мошенники обманывают россиян в 2025 году
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за плохую работу с жалобами
Полсотни россиян с детьми больше суток не могут улететь из ОАЭ
Премьер Великобритании едва не опозорился на саммите G20
Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек
Морской транспорт в одном регионе России приостановил работу
В магазинах Ставрополья изъяли незаконную продукцию на 25 млн рублей
В Москве подожгли мусор, а сгорели машины и мотоциклы
Курица с манго в духовке — невероятная сочность без усилий
Вэнс назвал того, кто способен остановить конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.