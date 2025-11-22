Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 03:20

В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице

В центре Москвы загорелось здание со стройматериалами на Тверской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожар произошел в центре Москвы, горят стройматериалы на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице, сообщает столичный главк МЧС. Там уточнили, что на месте работают 47 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

На Тверской улице произошло загорание строительных материалов на девятом этаже многоэтажного нежилого здания. На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — отметили в ведомстве.

Ранее четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали во время пожара в частном доме в Назрановском районе Ингушетии. В МЧС указали, что один из них, ребенок 2021 года рождения, скончался.

До этого в Москве загорелась одна из дорогостоящих квартир в жилом комплексе Lucky. Мощное возгорание началось в помещении на 17-м этаже. Стоимость квартир в комплексе достигает порядка 800 млн рублей.

Еще один пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» на Самарской улице в центре Москвы. В результате из здания были эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже.

МЧС
спасатели
пожары
стройматериалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом
Польская полиция запустила спецоперацию после взрыва на ж/д путях
Трамп напомнил Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей»
Полеты через аэропорт Самары запретили
В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице
Гороскоп на 22 ноября: секрет удачи для Львов и предостережение для Раков
«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине
В России установили лимиты количества платных мест в вузах
Раде грозит раскол: почему Зеленский так активно вступается за Ермака
Польские власти намерены перенести российское посольство
Песков оценил уровень контактов России и США по Украине
«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина
Cаратовский аэропорт закрыли
Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу
Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.