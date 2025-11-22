В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице В центре Москвы загорелось здание со стройматериалами на Тверской улице

Пожар произошел в центре Москвы, горят стройматериалы на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице, сообщает столичный главк МЧС. Там уточнили, что на месте работают 47 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

На Тверской улице произошло загорание строительных материалов на девятом этаже многоэтажного нежилого здания. На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — отметили в ведомстве.

Ранее четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали во время пожара в частном доме в Назрановском районе Ингушетии. В МЧС указали, что один из них, ребенок 2021 года рождения, скончался.

До этого в Москве загорелась одна из дорогостоящих квартир в жилом комплексе Lucky. Мощное возгорание началось в помещении на 17-м этаже. Стоимость квартир в комплексе достигает порядка 800 млн рублей.

Еще один пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» на Самарской улице в центре Москвы. В результате из здания были эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже.