Загорелся один из отелей Radisson Пожар в московском отеле Radisson Blue привел к эвакуации 400 человек

Пожар вспыхнул в отеле Radisson Blue Олимпийский в Москве, эвакуировали 400 человек, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что задымление произошло на третьем этаже здания, расположенного на Самарской улице в центре города.

До этого в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных кадрах видны яркая вспышка и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва присутствовал химический запах.

Ранее в Мытищах произошел крупный пожар на складе площадью около 800 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Возгорание произошло на объекте, где хранились горюче-смазочные материалы. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

Также стало известно о прогремевшем взрыве в здании супермаркета в Сургуте. Пострадали четыре человека. После случившегося началось возгорание. Огонь охватил весь магазин, площадь пожара достигла 200 «квадратов» с обрушением кровли. Сотруники МЧС устраняют горение.