17 ноября 2025 в 12:00

Появилось видео пожара на складе ГСМ в Мытищах

Пожар на складе площадью 800 квадратных метров тушат в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Мытищах произошел крупный пожар на складе площадью около 800 квадратных метров, видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112». По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло на объекте, где хранились горюче-смазочные материалы. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

Ранее вагон электропоезда загорелся в городе Орехово-Зуево Московской области. Из электрички пришлось эвакуировать 30 человек. Пламя вспыхнуло в тамбуре пятого вагона. На место происшествия прибыли две бригады спасателей.

До этого крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

Кроме того, пожар вспыхнул в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске. По данным МЧС, огонь охватил площадь 18 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели успешно ликвидировали возгорание, при этом из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

