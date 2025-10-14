Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:58

Огонь охватил челябинскую шашлычную посреди дня

Сотрудники МЧС потушили пожар в челябинской шашлычной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в шашлычной на улице Агалакова в Челябинске, сообщили управлении МЧС России по Челябинской области. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 18 квадратных метров. Прибывшие на вызов спасатели успешно ликвидировали возгорание, при этом из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Существовала угроза перехода огня на двухэтажное административное здание (самостоятельно эвакуировались 30 человек). Пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, всего на месте пожара работали восемь спасателей. Также было задействовано две единицы спецтехники. Специалистам отделения дознания по пожарам предстоит определить причину возгорания.

Ранее в Красноярском крае мать с ребенком погибли при пожаре. Огонь охватил дом в селе Арейском Емельяновского района, при этом сообщение о возгорании поступило от соседей. Прибывшие на место экстренные службы потушили пламя и нашли в доме мертвую женщину с трехлетним сыном.

